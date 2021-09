Inter-Bologna e poi Fiorentina in 72 ore: Inzaghi pronto a calare la carta turnover

Inzaghi ha la testa sul Bologna ma non può notare che la trasferta di Firenze è altrettanto imminente. Il calendario nerazzurro non prevede pause, pertanto è tempo di scelte. Si inizia a ragionare sul turnover già da Inter-Bologna, quinta partita stagionale

TURNOVER TIME – Sabato in campo alle 18:00, poi di nuovo martedì alle 20:45. Tra il triplice fischio di Inter-Bologna e il fischio d’inizio di Fiorentina-Inter passeranno circa 72 ore (poco meno di 73, ndr). Si tratta di tre giorni. Un ritmo a cui l’Inter deve abituarsi da subito. Anche per questo Simone Inzaghi potrebbe pensare seriamente al turnover. Un’arma finora mai presa in considerazione. Sabato sera dovrebbero finalmente trovare spazio dal 1′ i nuovi acquisti Denzel Dumfries e Joaquin Correa, che avranno molto da dimostrare per poter conquistare il posto da titolare. A riposo Matteo Darmian ed Edin Dzeko, visibilmente usurati in questo avvio di stagione. Chance di titolarità anche per Federico Dimarco (in difesa o a centrocampo?). Infine, a centrocampo può scoccare l’ora di Arturo Vidal dall’inizio: Hakan Calhanoglu prenota un posto in panchina in vista della trasferta di Firenze? Inzaghi è chiamato a queste scelte. Importanti, visto il calendario fittissimo di impegni (vedi articolo).