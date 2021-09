Svanberg: «Inter, sarà una battaglia! Sono forti, ma noi siamo più solidi»

Svanberg è pronto ad affrontare l’Inter nel prossimo turno di Serie A (vedi articolo). Il centrocampista del Bologna ha parlato del match ai canali ufficiali del club.

DIFESA SOLIDA – Mattias Svanberg ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla prossima partita di Serie A che vedrà il suo Bologna affrontare l’Inter di Simone Inzaghi: «Siamo più solidi, si vede. Non abbiamo subito gol in due partite, l’anno scorso non abbiamo mai fatto due partite di fila senza subire gol. Abbiamo più rabbia e giochiamo più concentrati. Con l’Inter sarà una battaglia, sappiamo che sono forti, hanno vinto il campionato l’anno scorso. Sappiamo che sarà una partita molto dura». Il match andrà in scena sabato 18 alle ore 18:00 a San Siro.

Fonte: bolognafc.it