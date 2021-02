Schelotto: «Inter gran momento della carriera. Campioni come compagni»

Condividi questo articolo

James Boyes from UK, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Schelotto di recente si è trasferito, da svincolato, al Racing tornando così in Argentina. L’ex Inter ha parlato a Futbol Distinguido su RCR Metro Barcelona ricordando i suoi trascorsi in nerazzurro, e ovviamente il gol nel derby del 2013.

IL RICORDO – Ezequiel Schelotto ha giocato solo sei mesi all’Inter, quanto è bastato per diventare parte integrante della storia dei derby: suo l’1-1 di testa contro il Milan del febbraio 2013. A otto anni di distanza non tralascia quei momenti: «Giocare in una grande squadra come l’Inter per me è stata una sfida molto grande. Sono arrivato a Milano quando avevo ventidue anni, c’erano giocatori di categoria ed è stato senza dubbio un momento molto bello della mia carriera. Ricky Alvarez una volta mi disse: “Se fai gol al Milan nel derby devi farti un tatuaggio”. Dopo quel gol lo feci davvero: fu una cosa spontanea. Ho avuto la fortuna di giocare in Europa, dove si fa un calcio molto ordinato e i calciatori sono sempre attenti fin da prima di ricevere il pallone. All’Inter ho avuto come compagni dei campioni, e intendo campioni come persone».