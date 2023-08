Scarnecchia: «Sanchez-bis all’Inter? Più uno come Lukaku! Correa cambi aria»

Scarnecchia non è sicuro di Sanchez di ritorno come giusto modo per l’Inter di completare l’attacco. L’ex calciatore preferirebbe più un profilo come il ‘traditore’ Lukaku, per sostituire Correa. Ecco le sue dichiarazioni durante Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

NECESSITÀ OBBLIGATE – Roberto Scarnecchia dà uno sguardo a come l’Inter può concludere il calciomercato. Per lui c’è una priorità a questo punto: «Ci vuole la punta. E dico un’altra cosa: Benjamin Pavard va benissimo e mi sembra fatta, ma non è che Joaquin Correa libera un posto. Diciamo che Correa non andava bene lì, è meglio che cambi aria. E al Torino può fare bene. Alexis Sanchez potrebbe anche essere: non so, dipende da come vuole giocare Simone Inzaghi. Però Sanchez potrebbe essere una scelta interessante, anche se non lo vedo prima punta. Servirebbe più uno alla Romelu Lukaku».