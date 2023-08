De Grandis: «Lautaro Martinez un killer ma Osimhen qualcosa in più!»

De Grandis mette a confronto la qualità sotto porta di Lautaro Martinez e quella di Victor Osimhen. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, dice la sua anche su altri giocatori dell’Inter.

MIGLIORATA – Stefano De Grandis esprime alcune considerazioni sui nuovi acquisti dell’Inter ma anche sui profili rimasti a disposizione di Simone Inzaghi: «Lautaro Martinez e Victor Osimhen sono entrambi due grandissimi realizzatori. Come realizzatore puro secondo me l’attaccante del Napoli ha qualcosa in più di quello dell’Inter: tira delle botte incredibili e fa reparto da solo. Anche Lautaro Martinez però è un fenomeno e un killer dell’area di rigore. Denzel Dumfries, che l’anno scorso era un po’ scomparso dopo il Mondiale, se torna ad essere un giocatore così presente fa sì che l’Inter sulle fasce sia migliorata. Marko Arnautovic è uno dei centravanti italiani che gioca meglio a calcio in Europa. È quello che assomiglia di più a Edin Dzeko. Marcus Thuram ti dà altre cose: scatto, aggressione, possibilità di andare in progressione. Arnautovic può far giocare meglio la squadra ed essere un assist man».