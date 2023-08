ESCLUSIVA IN – Pavard-Inter non più questione di ‘se’! Le tempistiche

L’Inter sta mettendo le mani su Pavard, con la trattativa col Bayern Monaco alle battute finali. La redazione di Inter-News ha ottenuto notizie in esclusiva dalla Germania, su come si chiuderà l’accordo.

IN ARRIVO! – Ormai si può dire che per Benjamin Pavard all’Inter non sia più questione di “se” ma di “quando”. E per “quando” si intende entro la fine di questa sessione di calciomercato. La nostra redazione ha contattato il collega Philipp Kessler, giornalista di Munchner Merkur e TZ Munchen, per un aggiornamento sull’operazione dalla Germania. Ecco cosa ha affermato in esclusiva: «Su Pavard sono abbastanza sicuro che l’affare si farà presto. Serve che l’Inter arrivi al prezzo richiesto dal Bayern Monaco, che a sua volta deve trovare il rimpiazzo. Ma ormai ritengo che sia solo una questione di giorni per vedere Pavard all’Inter».

Si ringrazia Philipp Kessler per la cordialità e la disponibilità mostrata nell'intervista.