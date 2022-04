Scanziani: «Inter, qualificazione Champions importante. Radu, problema di ora»

Alessandro Scanziani, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto e dell’errore di Radu contro il Bologna.

PROBLEMA ITALIANO – Scanziani ha parlato così dell’errore di Radu in Bologna-Inter: «Le squadre ora vogliono sempre partire dal portiere che la passa ai difensori, prima di passare la metà campo bisogna fare sei sette passaggi. Ai miei tempi la palla veniva sempre rinviata il più lontano possibile per mettere in condizione il centravanti di andare alla conclusione, senza rischiare nulla. Se sbagliavi, sbagliavi lontano dalla porta».

QUALIFICAZIONE IMPORTANTE – Scanziani ha poi sottolineato l’importanza della Champions League per l’Inter: «Il Milan può anche pareggiarne una, mentre l’Inter deve vincerle tutte e potrebbe non bastare. L’importanza grande è stata quella di arrivare nei primi quattro posti. Per i proprietari ora importa più l’aspetto economico che non quello sportivo. Se lo scudetto sarà perso sarà solo perché gli altri sono stati più bravi. Gli errori in carriera ci stanno. Anche l’allenatore ha qualche responsabilità».