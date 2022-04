Romano: «Rinnovo Perisic, c’è fiducia. Handanovic, Inter volontà chiara»

Romano, giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify ha parlato della questione rinnovi in casa Inter in particolare su Ivan Perisic e Samir Handanovic.

SITUAZIONE RINNOVI – Fabrizio Romano ha fatto il punto riguardo i rinnovi in casa Inter, soprattutto quelli legati a Perisic e Handanovic: «Avanti tutta per il rinnovo di Ivan Perisic, ma al momento sono tutti focalizzati sul campo. Va chiarita anche la questione Samir Handanovic, la partita di ieri ha fatto capire alla dirigenza che ha ancora bisogno di lui e per questo si parlerà ancora con il suo entourage. Se dovesse andare via, l’Inter pensa già di prendere un altro secondo portiere, ma c’è ancora strada per riuscire a trattenere il portiere».