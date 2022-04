Assist Serie A, Barella nuovo traguardo nei cinque campionati europei

Barella in Bologna-Inter ha registrato l’assist numero dieci in campionato per il gol di Ivan Perisic dopo appena tre minuti di gioco. Il centrocampista italiano secondo quanto riportato da WhoScored.com ha raggiunto un nuovo traguardo personale nei cinque maggiori campionati europei.

NUOVO TRAGUARDO – Nicolò Barella con l’assist messo a segno in Bologna-Inter, ha registrato il decimo passaggio vincente in Serie A, registrando un nuovo record. Barella, difatti, è il secondo giocatore italiano dietro Domenico Berardi a raggiungere i 10 assist nei primi cinque campionati europei in questa stagione.

🇮🇹 Nicolo Barella is the second Italian player behind Domenico Berardi to reach 10+ assists in Europe's top 5 leagues this season #BolognaInter pic.twitter.com/HKvWUIVHTO — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2022

Con lui a quota dieci anche il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic e il compagno di squadra, Hakan Calhanoglu, entrambi a quota 10 assist in Serie A.