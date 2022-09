Satriano, l’agente: «Empoli scelta giusta. Sogno? Essere il 9 dell’Inter»

Satriano ha segnato in Salernitana-Empoli il suo primo gol in Serie A. Il giocatore, inserito dall’Inter nella trattativa Asllani, ha un sogno! Ne parla l’agente Maytum

ORGOGLIOSO − Maytum contento della crescita di Satriano: «Ci ho parlato dopo la partita. Ovviamente è molto felice perché stava giocando molto bene nelle ultime gare, ma era difficile segnare. Quando ha un’occasione, lui segna, come è accaduto ieri. Lo conosco da quando aveva 13-14 anni. È un ragazzo molto semplice, professionale, vive per il calcio e cerca di migliorare in ciascun aspetto ogni giorno. Sono molto orgoglioso di lui».

SCELTA GIUSTA − Così l’agente di Satriano sulla decisione di andare ad Empoli: «C’erano alcune squadre interessate in Francia, Inghilterra e Italia, ma l’Empoli è famoso per aiutare i giovani a crescere. Inoltre, Martin era molto felice per il fatto di poter fare tutta la preparazione con una squadra. Ho parlato con il Nizza e il Southampton prima dell’inizio del mercato estivo, perché lo avevano seguito e credo che continueranno a farlo se continua così, ma niente di concreto».

NAZIONALE − Satriano convocato nell’Uruguay, così Maytum: «Arriva da un’esperienza di sei mesi nel Brest in Ligue 1 dove ha segnato 4 gol e altri gli sono stati annullati dal VAR purtroppo. All’Empoli sta bene e soprattutto in questo momento della sua carriera nel quale deve esplodere è importante che giochi, visto che c’è il Mondiale a novembre. Spero possa continuare a giocare quasi tutte le partite da titolare e che possa continuare a segnare per avere l’occasione di essere convocato».

SPERANZA − Satriano ha un solo obiettivo: «Inter? Ha già debuttato in Prima Squadra lo scorso anno. Si tratta di un club molto grande che ha attaccanti importanti. Ma nella sua testa c’è l’obiettivo di migliorare quotidianamente e sperare un giorno di essere il 9 dell’Inter».

Fonte: Grand Hotel calciomercato.com