Calhanoglu: «Inter, dobbiamo essere uniti e compatti! Tifosi? Differenza»

Hakan Calhanoglu carico e motivato in vista di Inter-Bayern Monaco di Champions League. Il turco vuole vedere una squadra unita e compatta. Poi chiama all’appello San Siro

UNITI E COMPATTI − Ai microfoni di Inter Tv, Calhanoglu ha parlato del match contro il Bayern Monaco in Champions League: «Mi aspetto di vedere un Bayern Monaco forte, hanno giocatori forti ed importanti. Lo conosco bene, stessa cosa il loro allenatore che allenava il Lipsia. Siamo pronti perché abbiamo analizzato le loro gare e non vediamo l’ora di affrontarli. Il gruppo dell’Inter è tosto però quando si gioca in Champions League si gioca in un altro livello. Dobbiamo essere uniti e compatti, solo così potremmo fare una buonissima gara. Il Bayern Monaco ha rafforzato la rosa con giocatori giovani e di qualità. Vediamo cosa succede. San Siro? Il pubblico fa sempre la differenza, soprattutto quando c’è la Champions League. Saranno pronti anche loro».