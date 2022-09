Lazaro felice al Torino, Hagmayr (agente): «Fiducia di Juric. Ne parla…»

Lazaro è passato dall’Inter al Torino in prestito quest’estate. Tra le fila granata si sta cercando di imporre dopo le varie bocciatura in giro per l’Europa. Juric gli dà fiducia, ne parla il suo agente

FIDUCIA − Lazaro sta trovando continuità a Torino, il suo procuratore Hagmayr si è espresso così su TV Play: «È importante per Valentino avere la piena fiducia dell’allenatore. Juric gliela sta dando e lui è molto felice di essere al Torino. È molto felice di stare lì, di giocare e di dimostrare di essere pronto. Su Juric mi ha detto cose veramente belle, le migliori cose». Il giocatore è stato ceduto nuovamente in prestito dall’Inter quest’estate.