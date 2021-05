Sannino: «Felicissimo per Conte, io seguace! Gioco Inter? Troppi criticoni»

Sannino celebra Conte per lo scudetto vinto con l’Inter. L’allenatore, reduce da un’esperienza in Grecia al Levadiakos, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” contesta anche chi nel corso della stagione se l’è presa per il gioco dei Campioni d’Italia.

CELEBRAZIONE COMPLETA – Giuseppe Sannino valuta lo scudetto dell’Inter: «Sono felicissimo per Antonio Conte, sono un suo convinto seguace. A volte si è giudicati per la simpatia o l’antipatia, ma uno deve essere giudicato per quello che ha fatto sul campo. Conte ha vinto ovunque, in due anni ha messo a posto la squadra, ma in Italia si è sempre criticoni. Conte è stato bravo a fare la prima parte attaccando alto, poi si è rimesso a giocare sfruttando le ripartenze con i tre davanti che sono straordinari. In Italia però dobbiamo sempre criticare: per esempio mi è piaciuto Rocco Commisso nelle sue dichiarazioni contro le critiche».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo