San Siro va avanti: è negli 11 stadi per l’Italia a EURO 2032. Le città

Mentre a Milano si continua a parlare di nuovo stadio, anche in comuni limitrofi, San Siro resta parte integrante del calcio italiano. Il Meazza è fra gli undici impianti indicati dalla FIGC per la candidatura a EURO 2032.

SAN SIRO FRA LE SCELTE – In attesa di capire se l’Italia otterrà EURO 2032 (la Turchia è il principale avversario) la FIGC fa passi avanti per la candidatura. Oggi la settima Commissione permanente del Senato ha approvato la risoluzione a sostegno della volontà di ospitare gli Europei. Fra un mese sarà presentato il progetto definitivo, col Governo che sostiene e qualifica la candidatura della FIGC. Il Meazza è fra gli undici stadi indicati, ossia tutti quelli dei Mondiali di Italia ‘90 fatta eccezione per Udine (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona). Di città ne rimarranno dieci, ma è chiaro che Milano ci sarà. E per ora sempre con lo storico impianto di San Siro.

