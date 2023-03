Sacchi torna arbitro in Serie A: prima dopo il danno di Monza-Inter

Sacchi torna a fare l’arbitro in Serie A due mesi dopo il disastro di Monza-Inter. Il direttore di gara della sezione di Macerata è fra quelli designati per la prossima giornata (vedi articolo).

DI RITORNO – Riecco Juan Luca Sacchi. Il contestato arbitro di Monza-Inter, che impedì a Francesco Acerbi di segnare l’1-3 nella partita poi finita 2-2 per un “fallo” fra due giocatori avversari, torna a dirigere in Serie A. È la scelta del designatore Gianluca Rocchi per Lecce-Torino, domenica alle 12.30. Sacchi, dopo l’errore pesantissimo del Brianteo, aveva avuto una (breve) sospensione tornando da quarto ufficiale in Bologna-Cremonese (vedi articolo). Lo stesso ruolo l’aveva avuto anche in Fiorentina-Milan sabato scorso. Da arbitro principale, invece, si era visto solo in Serie B: il 4 febbraio in Benevento-Venezia e il 25 febbraio in Reggina-Modena. Ora per Sacchi il ritorno a pieno regime anche nel massimo campionato.

