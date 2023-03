L’Inter ritrova Gosens. La sua una testimonianza: l’impegno ripaga!

Gosens all’Inter ha deluso le aspettative di molti e alimentato le speranze di alcuni. Nelle ultime due gare è arrivata la prova della sua crescita, frutto di una grande forza di volontà. Ora, però, serve continuare sul campo.

RESILIENZA – Abbiamo visto Robin Gosens arrancare, stanco, sulla fascia sinistra. Abbiamo scrutato i suoi movimenti lenti e fuori tempo. Ci siamo disperati a guardarlo fallire delle giocate semplici. Ma, mai, lo abbiamo visto perdere quella forza di volontà che lo contraddistingue. Gosens è la prova vivente che l’impegno e la costanza vengono, prima o poi, sempre ripagate. Ce lo ha dimostrato in Bologna-Inter, quando l’unico sprazzo di luce, nel cielo tempestoso del Dall’Ara, si è rivelato essere proprio lui. E, ancora, Gosens lo ha confermato a San Siro, con una grande prestazione contro il Lecce. Per chi non ha mai smesso di credere nella sua ripresa fisica, vederlo muoversi così bene, in mezzo ai suoi compagni, è stata una pura soddisfazione. Due partite consecutive da titolare giocate degnamente non fanno una prova ma, l’eventuale terza, contro lo Spezia (vedi articolo), potrebbe archiviare definitivamente il caso Gosens. Quello che serve davvero all’arciere nerazzurro, oltre alla fiducia dell’Inter e del suo pubblico, è accumulare preziosi minuti nelle gambe. La resilienza aiuta, sì, ma il resto lo fa il campo.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale