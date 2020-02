Salvini: “Rinvio Juventus-Inter, che senso ha? Si doveva giocare”

In queste ore fa discutere il rinvio di Juventus-Inter, e delle altre 4 sfide di Serie A, al 13 Maggio. Matteo Salvini, leader della Lega, attraverso il suo profilo di Twitter ha voluto esprimere la sua opinione circa la decisione di rinviare le gare.

POCO SENSO – Il rinvio di Juventus-Inter fa discutere, con un campionato che diventa sempre più compresso per alcune compagini. Matteo Salvini, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto dire la sua: «Rinviare Juventus-Inter a maggio, che senso ha??? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità».