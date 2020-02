Liverani: “Rinvii? Decisioni senza senso. Torna il lato oscuro del calcio”

Fabio Liverani, nel corso della conferenza stampa indetta alla vigilia di Lecce-Atalanta, si è espresso sui rinvii delle gare in Serie A fra cui, spicca, Juventus-Inter.

LATO OSCURO – Fabio Liverani si è espresso in maniera durissima circa il rinvio delle 5 gare a porte chiuse: «Rinvio sfide a porte chiuse? Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni un po’ a vantaggio di chi vuole decidersi i propri tempi. Vengono prese decisioni senza senso, senza una logica. Questo poi riporta da qui al 24 Maggio tutte quelle persone a vedere il quel lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Mi dispiace, perché questo era un campionato stupende, con lotte stupende per scudetto, Champions e salvezza. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco».