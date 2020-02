Napoli-Inter contro tutto e tutti: Conte vuole la finale di Coppa Italia!

Napoli-Inter, in programma giovedì 5 marzo, è la partita che vedrà i nerazzurri scendere in campo dopo il caos rinvio scatenato in Serie A. Qualora gli uomini di Conte riuscissero ad approdare in finale sia di Coppa Italia che di Europa League, si verrebbe a creare un grande problema per la Lega Serie A senza date a disposizione per i recuperi in campionato. Di fatto, in molti tiferanno per l’eliminazione dei nerazzurri nelle coppe. Il tecnico interista allora sfida tutto e tutti e lancia i titolari al San Paolo

OBIETTIVO TROFEO – Napoli-Inter diventa Juventus-Inter. Quasi come se fosse una questione di principio. Antonio Conte mette nel mirino la finale di Coppa Italia ed è pronto a schierare l’undici migliore per rimontare lo 0-1 di San Siro all’andata. Non ci sarà turnover, già andato in scena nelle due partite di Europa League ai sedicesimi contro il Ludogorets. In attesa dell’ok definitivo per il ritorno di Samir Handanovic, pronto il ritorno di Milan Skriniar e Stefan de Vrij in difesa. Rimane il dubbio sulla terza maglia contesa da Alessandro Bastoni, Diego Godin e Danilo D’Ambrosio. Sulle fasce riecco Antonio Candreva e Ashley Young, tornano in panchina Victor Moses e Cristiano Biraghi. In mezzo Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Nicolò Barella e Matias Vecino ai suoi lati. Davanti riecco Lautaro Martinez con Romelu Lukaku. Christian Eriksen e Alexis Sanchez le armi dalla panchina. Conte, mostro di competitività e affamato di vittorie, vuole rispondere al caos Serie A andandosi a prendere la finale di Coppa Italia. Con l’Inter migliore per Napoli-Inter. Per tornare ad alzare trofei.