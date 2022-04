Sala: «Stadio? Questione non misteriosa ma lineare. Ecco nostra volontà»

L’Inter domenica all’Allianz Stadium si gioca la possibilità di tenere aperto ogni discorso scudetto. Come detto giocherà all’Allianz Stadium, stadio di proprietà della Juventus. Per quanto riguarda Inter e Milan invece lo stadio nuovo si fa sempre più un caso. Ecco il pensiero di Beppe Sala, sindaco di Milano.

MISTERO – L’Inter e il Milan vogliono il nuovo stadio. Dove? Quando? Come? Questo c’è da chiederlo anche e soprattutto al comune di Milano. Il sindaco di Beppe Sala continua a rimandare e svicolare sulla questione e poco fa, al Forum Casa Comune, ha parlato in merito. «Stadio? La questione è meno misteriosa di quello che a volte si ritiene e qualcuno vuol fare ritenere, per me è molto lineare. Abbiamo fatto una serie di atti e continuiamo a farne per far sì che questo stadio ci sia». Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza.