Dzeko, il bilancio contro la Juventus: a Torino per migliorare il trend

Edin Dzeko non vanta uno score brillantissimo contro la Juventus. Nelle undici partite di Serie A in cui ha affrontato i bianconeri, infatti, sono soltanto tre i gol segnati. Di cui uno con la maglia proprio dell’Inter.

SCORE GENERALE – Nelle undici partite tra Roma (dieci) e Inter (una) in cui ha affrontato la Juventus in Serie A, Edin Dzeko non ha avuto un feeling particolare con la porta. Soltanto in tre occasioni, infatti, l’attaccante bosniaco ha messo il suo sigillo sulla partita contro i bianconeri. La prima di queste nel 2015, decisiva dal momento che i giallorossi vinsero per 2-1. Per la seconda bisogna attendere quattro anni: nel 2019, in una gara vinta per 2-0 dove Dzeko fu protagonista con gol e assist. Infine, la rete segnata nel suo primo Inter-Juventus in carriera, a San Siro, nell’1-1 dello scorso autunno.

NECESSARIO – Uno score che Edin Dzeko dovrà assolutamente migliorare già domenica, nel suo prossimo incrocio contro la Juventus. Dove partirà con ogni probabilità da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Il momento di calo dell’Inter è coinciso anche e soprattutto con il calo degli attaccanti in termini di prestazioni, ma soprattutto di reti (non) segnate. Quale migliore occasione, quindi, per migliorare il proprio score sia in campionato che contro i bianconeri? In una partita che sarà necessario vincere, per non dire addio definitivamente alle speranze scudetto.