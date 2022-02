Saccani: «Giroud-Sanchez? Intervento robusto ma regolare. Nessun fallo»

L’ex arbitro Saccani, dagli studi della trasmissione La Domenica Sportiva su Rai 2, ha analizzato in moviola il discusso contatto fra Giroud e Sanchez che poi ha portato al gol del pareggio dei rossoneri in Inter-Milan. Ecco la sua visione.



L’EPISODIO CHIAVE − L’ex arbitro Massimiliano Saccani effettua la moviola sul contatto fra Olivier Giroud e Alexis Sanchez: «Il gol del pareggio del Milan? L’azione si sviluppa da un recupero palla di Giroud che prima va in contrasto con l’attaccante dell’Inter, Sanchez, e poi va a chiudere l’azione segnando l’1-1. È sicuramente un intervento robusto ma secondo me è regolare, non c’è fallo».