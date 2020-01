Sabatini: “Inter, rischioso sposare al 100% i desideri di Conte. Mercato…”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Sandro Sabatini ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte, criticando le dichiarazioni del tecnico. Un commento anche alle strategie di mercato dei nerazzurri.

POLEMICA –L’Inter non dovrebbe seguire alla lettera le richieste di Antonio Conte. Ne è convinto Sandro Sabatini, che torna a parlare dello sfogo del tecnico nerazzurro: «Conte? Ha l’abitudine di spostare l’attenzione su argomenti non inerenti la partita in caso di risultato non positivo. Le sue richieste sul mercato? Assolutamente legittime, ma se l’Inter va su giocatori over 30 come Vidal o Giroud, per me sono investimenti sproporzionati. I nerazzurri hanno fatto un mercato importante per accontentare Conte, che di suo non è mai contento, ma attenzione a sposare al 100% i desideri di un allenatore».