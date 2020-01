Inter attende ok Eriksen. Giroud vicino, un giovane verso Livorno – Sky

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter sul mercato: si aspettano sempre gli sviluppi sul fronte Christian Eriksen, mentre è vicina la chiusura delle trattative sia per Ashley Young che per Olivier Giroud. Facundo Colidio, invece, verso il Livorno.

ATTESA DELL’OK – Continua il pressing della società nerazzurra per Christian Eriksen, grande occasione sul mercato per il centrocampo: «I movimenti sul mercato per l’Inter sono diversi, sappiamo che c’è soprattutto il centrocampista. Per Eriksen si attende l’eventuale ok del giocatore all’offerta nerazzurra e l’ok da parte del Tottenham. Arrivasse l’ok del giocatore, a questo punto i nerazzurri andrebbero subito a stringere per chiudere l’accordo, specialmente visto che Arturo Vidal sembra ormai essere sfumato».

DOPPIO RINFORZO – Vicinissimi ormai gli altri due giocatori in scadenza dalla Premier League cercati dai nerazzurri, ovvero Giroud e Young: «Non dimentichiamo gli altri affari: per la fascia resta Ashley Young, i nerazzurri hanno l’accordo con il giocatore per un anno e mezzo. Per l’attacco molto, molto vicino Olivier Giroud: accordo per due anni e mezzo fino al giugno 2022, la richiesta del Chelsea è di 5 milioni + 1 di bonus, mentre l’offerta nerazzurra è di 4 + 1 di bonus. Notizia di poco fa: qui in sede c’era il Livorno, con il nuovo DS, che ha chiesto Facundo Colidio all’Inter».