Sabatini: “Inter, Haaland vicino per meno di 4 milioni! Allora perÃ²…”

Sabatini: “Inter, Haaland vicino per meno di 4 milioni! Allora però…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Sandro Sabatini svela un retroscena su Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, un paio di anni fa a un passo dall’Inter

HAALAND-INTER – Queste le parole di Sandro Sabatini su Erling Haaland, fuoriclasse del Borussia Dortmund, in passato vicino all’Inter: «Due anni fa costava 3 milioni e 800 mila euro. Uno dei suoi agenti venne in Italia, la società che ci andò più vicina fu l’Inter ma Sabatini era vicino all’addio. La Roma, invece, lo bocciò perché ritenuto ragazzo forte ma pigro. Lo cercò anche la Juventus ma credo che il ragazzo fu frenato dalla presenza in rosa di un altro giovane come Kean».