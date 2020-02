Estigarribia: “Inter rivale scudetto per la Juventus. Le squadre di Conte…”

In un’intervista esclusiva a “TuttoJuve.com”, Marcelo Estigarribia, ex giocatore della Juventus con Antonio Conte in panchina, ha parlato dell’Inter in ottica scudetto: secondo il praguayano, i nerazzurri sono la rivale numero 1 per la Signora

LOTTA FINO ALLA FINE – Marcelo Estigarribia non ha dubbi: i nerazzurri sono la rivale numero uno per lo scudetto. Niente Lazio, dunque. Ecco le sue parole in merito alla lotta al vertice: «La rivale per la Juventus? Anche se ha perso domenica, rispondo l’Inter. Le squadre di mister Conte non mollano mai, è in lotta dall’inizio del torneo e sono sicuro che i nerazzurri saranno in lotta per il titolo fino alla fine».

Fonte: TuttoJuve.com.