Ludogorets-Inter, esame per Padelli: in Europa League il rodaggio mancato

In Ludogorets-Inter, match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, toccherà ancora a Daniele Padelli difendere la porta nerazzurra: dopo le prestazioni deludenti contro Milan e Lazio, il secondo di Handanovic potrà provare a riscattarsi in una partita dalle pressioni inferiori

RODAGGIO MANCATO – Daniele Padelli, contro Milan e Lazio, ha deluso. Ma un battesimo così, per un portiere che non aveva mai avuto modo di assaggiare il campo negli ultimi tempi, poteva abbattere molti. Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sarebbe stato il rodaggio necessario per un estremo difensore che si trova a dover sostituire una colonna come Samir Handanovic in uno dei momenti più delicati della stagione.

ESAME – Assaggiare il campo, cercare le giuste sensazioni. E avere anche meno pressioni rispetto a un San Siro tutto esaurito o a un Olimpico in un match scudetto: il match di Razgrad sarebbe stato il rodaggio perfetto per Daniele Padelli. Ma Ludogorets-Inter capita dopo il derby con il Milan e lo scontro diretto con la Lazio. Sfide che hanno messo in mostra i limiti del secondo portiere nerazzurro. L’ex Torino ora non può più sbagliare, anzi: ha una grossa occasione. Un’andata dei sedicesimi di finale di Europa League non è un derby e uno scontro al vertice: Padelli dovrà dimostrare di valere la maglia nerazzurra.