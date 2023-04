Sabatini: «Gruppo Inter disunito! Quarto posto? Sarebbe schifoso»

Duro Sabatini nei confronti dell’Inter e della sua stagione soprattutto in campionato. Il giornalista parla di risultato deludente e schifoso anche in caso di arrivo tra le prime 4

DISUNITO − Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso così sullo spogliatoio e sulla stagione dei nerazzurri: «Il fatto che ci siano italiani non esclude il fatto che ci uno spogliatoio disunito, per me quello dell’Inter è disunito. È evidente. Se fosse unito e univoco, arriverebbero risultati positivi in campionato. La gran parte della colpa è dell’allenatore, ma se il gruppo fosse stato più unito avrebbe raccolto più punti in campionato. Il quarto posto sarebbe un risultato deludente, un posto tra le prime 4 in Europa sarebbe esaltante. Se Inzaghi arriva nelle prime 4 d’Europa l’Inter fa comunque un ottimo risultato, se non arriva tra le prime 4 in Italia è un risultato schifoso. Ma lo diventa anche se ci dovesse arrivare. Anche il secondo posto sarebbe una delusione».