Sabatini: “Eriksen grande acquisto. Conte? Ripaghi gli sforzi della societÃ ”

Sabatini: “Eriksen grande acquisto. Conte? Ripaghi gli sforzi della società”

Sandro Sabatini, noto giornalista, sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Eriksen, ultimo arrivo per il centrocampo dell’Inter. Una battuta anche su Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri e sulla gestione del mercato estivo.

QUALITA’ – Sandro Sabatini loda l’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Inter. Adesso, secondo il giornalista, Antonio Conte deve ripagare gli sforzi del club nerazzurro: «Eriksen è un grande centrocampista, Conte lo può usare come mezzala di qualità o fantasista dietro le punte. Gli spazi se li prende e sa fare entrambi i ruoli. Per me il limite dell’Inter potrebbe essere la difesa a tre. Il tecnico ha avuto grandi sforzi tecnico-economici dal club e deve ripagarli. Barella, Sensi, Eriksen sono costati tanto, ma le operazioni Nainggolan con ingaggio pagato al Cagliari oltre che Perisic e Icardi potevano essere gestite diversamente».