Inter Primavera, Martin Satriano Ã¨ in Italia. Ora le visite, poi firma – TMW

Inter Primavera, Martin Satriano è in Italia. Ora le visite, poi firma – TMW

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, il giovane attaccante uruguagio Martin Satriano è atterrato a Milano per sostenere le visite mediche. L’ex Nacional de Montevideo è pronto a mettersi a disposizione dell’Inter Primavera di Armando Madonna.

PROSPETTIVA – L’Inter Primavera sta per ufficializzare un nuovo rinforzo nel reparto offensivo: si tratta di Martin Satriano, uruguagio classe 2001, proveniente dal Nacional de Montevideo. Il talento, soffiato alla Premier League (QUI i dettagli), è pronto a sostenere le visite mediche col club nerazzurro. È infatti atterrato in Italia proprio in queste ore, ma soltanto dopo i controlli di rito arriverà la firma sul contratto e la conseguente ufficialità. Vedremo se Armando Madonna potrà contare sul nuovo acquisto già nella trasferta di Firenze. I giovani nerazzurri hanno estremo bisogno di tornare a vincere.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Simone Lorini