Sabatini: «Dzeko meglio di Lukaku, tolta l’età! Esemplare unico»

Sabatini elogia Dzeko a tal punto da ritenerlo più forte di Lukaku. Il giornalista ne ha parlato a Pressing Serie A su Italia 1, spiegando la sua preferenza per l’attaccante bosniaco dell’Inter.

IL RIBALTONE – Sandro Sabatini parla della rimonta dell’Inter contro la Fiorentina: «Un pizzico di fortuna va detto c’è. Non tanto nello sviluppo del secondo tempo e della vittoria meritata, ma c’era il cartello delle sostituzioni di Matteo Darmian ed Edin Dzeko. Segna Darmian e fermi tutti: ci sono le famose sliding doors. Dzeko è meglio di Romelu Lukaku, a parte l’età. Fa rendere di più i compagni, gioca in tutti i modi: è il regista in attacco, un esemplare unico».