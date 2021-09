Barella si (ri)scopre uomo-assist: il fulcro della manovra offensiva dell’Inter

Nicolò Barella è uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di stagione dell’Inter. Il centrocampista, infatti, ha già siglato un gol e fornito ben 4 assist: numeri impressionanti che certificano il suo ruolo di leader

FULCRO – Uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di stagione dell’Inter è certamente Nicolò Barella. L’ex Cagliari, infatti, sembra essere il centrocampista che ha assimilato più in fretta i concetti espressi dal neo-allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Barella, infatti, in questo inizio di stagione, appare più coinvolto nella manovra offensiva, senza però risparmiarsi per corsa ed abnegazione in ripiegamento. Lo certificano anche i numeri: nelle 5 partite disputate in Serie A, Barella ha segnato un gol e fornito ben 4 assist. Solo Pogba con 7 ha fatto meglio di lui in Europa. Una crescita esponenziale, cominciata con Conte e che non accenna a fermarsi.

IMPORTANTE – La presenza di Barella è fondamentale per dare equilibrio e dinamismo al centrocampo nerazzurro. Il suo impiego contro l’Atalanta, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato, è di cruciale importanza. Il calciatore, uscito per un problemino fisico contro la Fiorentina, dovrebbe essere della sfida, dove certamente proverà ad aumentare il suo bottino di gol e assist.