Romulo: “Conte, con lui Inter favorita per scudetto e Coppa Italia. Tonali…”

Romulo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Romulo, ex centrocampista di Verona, Brescia e Fiorentina, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e di Sandro Tonali

PARAGONE – Queste le parole di Romulo, ex centrocampista di Verona, Brescia e Fiorentina, su Sandro Tonali, centrocampista delle Rondinelle nel mirino del club nerazzurro e del Milan. «Tonali è un grandissimo amico, un ragazzo d’oro, ha già fatto vedere grandi cose; il paragone con Pirlo è sbagliato, gli stanno mettendo troppe pressioni addosso, sicuramente diventerà un grande centrocampista perché ha ampi margini di miglioramento, ma serve tempo».

NERAZZURRI – Romulo sugli sfoghi dell’allenatore leccese. «Conte lo conosciamo tutti, litiga con la società ma in senso positivo, si espone in prima persona ed è positivo perché la squadra si sente protetta. Con lui l’Inter è favorita per campionato e Coppa Italia».