Tacchinardi: “Conte fenomeno 360 gradi! Mercato Inter, la mia sensazione”

Alessio Tacchinardi

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte

SENSAZIONE – Queste le parole di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, sull’allenatore nerazzurro, Antonio Conte. «È un fenomeno a 360 gradi. Sono contento che sia rimasto, il nostro campionato ha bisogno di allenatori che mettono tensione positiva alla squadra per vincere le partite e alzare al massimo il livello della propria squadra. La mia sensazione è che bisogna aspettare il mercato dell’Inter. Se sarà soddisfatto, e me lo auguro, Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti e sarà difficile per tutti giocare contro la sua Inter».