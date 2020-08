Messi, PSG irrompe per la Pulce. Arriva offerta da Manchester City e Inter?

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Il PSG vorrebbe portarsi a casa Leo Messi, attaccante del Barcellona, battendo la concorrenza di Manchester City e Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, il PSG avrebbe fatto irruzione in maniera prepotente nella corsa a Leo Messi. L’obiettivo del club parigino sarebbe quello di formare un tridente delle meraviglie con Mbappé e Neymar. E proprio quest’ultimo, suo ex compagno al Barcellona, potrebbe essere la chiave per portarsi a casa il campione argentino. I vertici della società francese avrebbero dato il loro ok all’operazione e sarebbero convinti del suo successo. I transalpini avrebbero però il grande ostacolo rappresentato dal Fair Play Finanziario per quanto riguarda il prezzo del cartellino della Pulce. Ad ogni modo l’ultima parola sarebbe del fuoriclasse blaugrana che potrebbe ricevere un’offerta anche da parte di Manchester City e Inter.