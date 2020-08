SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter nel 2019-2020: vota il tuo preferito!

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk

L’Inter chiude la stagione 2019/20 con 113 gol segnati, record assoluto nella sua storia. Tra questi, abbiamo selezionato i cinque più belli: di seguito la gallery con le varie opzioni, votate il vostro preferito nel sondaggio!



Atalanta-Inter 0-2: Ashley Young (0-2)

Nei primi otto mesi in nerazzurro, Young ha contribuito alla causa con 4 reti e 5 assist all’attivo. In termini realizzativi, non faceva così bene dalla stagione 2011/12, la prima al Manchester United. Nella sua esperienza italiana aveva trovato solo gol al volo, da dentro l’area. In questo sondaggio entra invece la rete del definitivo 0-2 all’Atalanta, che ha sancito la vittoria e il secondo posto per i nerazzurri. La rete arriva al 20′ del primo tempo: l’Inter dispiega la manovra a partire dal centro, e Roberto Gagliardini smista per l’inglese, allargato a sinistra. Young riceve palla e, dopo essersi accentrato, scocca un meraviglioso destro a giro che si insacca a fil di palo.

Pagina Successiva ->