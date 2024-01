Roma, buona la prima per De Rossi: a segno Lukaku. Verona KO

La Roma vince 2-1 contro il Verona. Buon esordio di De Rossi sulla panchina giallorossa. A segno Lukaku, Djuric invece si è mangiato un rigore.

BUONA LA PRIMA − All’Olimpico va in scena la prima Roma di Daniele De Rossi, capitan futuro ritornato a casa dopo l’esonero di José Mourinho. L’ostacolo è il Verona. Il primo tempo è di marca giallorossa. Al 7′ Romelu Lukaku, davanti Montipò, viene murato sul più bello dalla difesa scaligera. Dieci minuti più tardi è la volta di El Shaarawy, gran partita la sua, che calcia da fuori trovando la deviazione in angolo ancora di Montipò. Un minuto più tardi, la Roma passa in vantaggio: verticalizzazione per El Shaarawy, che suggerisce per Lukaku, il quale batte facilmente il portiere gialloblu per l’1-0. La squadra di De Rossi spinge e al 24′ è già 2-0: ancora El Shaarawy protagonista, che pennella per Pellegrini, bravo ad impattare sul secondo palo. Nella ripresa, esce meglio il Verona, a cui si dà il merito di non mollare mai. Al 55′ gol annullato a Folorunsho per spinta su Karsdorp. Dieci minuti più tardi, Djuric imita Henry con l’Inter e sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-2. Stavolta palla in cielo e non sul palo come al Meazza. Ma al 75′, gli scaligeri trovano il meritato gol, grazie ad una grandissima conclusione di Folorunsho da fuori. Non impeccabile Rui Patricio. Nel finale, la Roma soffre ma riesce a tenere il risultato.