Inter no stop: dopo il 3-0 alla Lazio già al lavoro! Ospiti d’eccezione

L’Inter, dopo il 3-0 alla Lazio con tanto di finalissima di Supercoppa conquistata, si è messa subito al lavoro nel pomeriggio a Riyad. Domani è già vigilia.

NO STOP − Dopo aver spazzato via la Lazio 3-0 in semifinale, ora l’Inter si prepara alla finalissima contro i campioni d’Italia del Napoli. Seduta di scarico per i ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno svolto la loro quarta seduta di allenamento tra le mura dell’Al-Riyadh SC. Per l’Inter seduta di scarico, soprattutto per i giocatori che hanno giocato la partita. Ad assistere ai lavori anche diversi bambini e tifosi locali.