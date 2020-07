Rivaldo: “Barcellona deve pensare a nuovi attaccanti. Lautaro Martinez…”

Intervistato da Betfair, Rivaldo – ex attaccante brasiliano campione del Mondo – ha parlato della necessità del Barcellona di rinnovare la squadra, specialmente in attacco. Inevitabile il riferimento indiretto a Lautaro Martinez dell’Inter.

RINNOVAMENTO – Dopo la Liga persa malamente a favore del Real Madrid, in casa Barcellona è tempo di pensare al futuro. Soprattutto in attacco, dove mancano alternative ai soliti e fenomenali Suarez e Messi. Ecco perché i catalani stanno cercando in tutti i modi di strappare Lautaro Martinez all’Inter, per iniziare un processo di rinnovamento che, come dichiarato dall’ex attaccante Rivaldo, è necessario per ogni club al mondo: «Suarez ha già 33 anni e alla fine della prossima stagione gli scadrà il contratto. Ha ancora due o tre stagioni ad alti livelli, ma per una squadra è sempre ottima cosa pensare al futuro e mettere sotto contratto nuovi giocatori per sostituire quelli già presenti. Lo stesso vale per Messi. Il rinnovamento della rosa fa parte del calcio e molti altri grandi giocatori come me, Romario, Ronaldinho o Maradona a un certo punto hanno lasciato il Barcellona. I giocatori vanno e vengono, la squadra resta, quindi bisogna sempre pensare a nuovi elementi anche se si è già soddisfatti con la rosa attuale. È una cosa normale per ogni club nel mondo».

Fonte: Betfair