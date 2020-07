Barella torna in gruppo, corsa al recupero: titolare in Roma-Inter? – Sky

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, Nicolò Barella sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo in vista di Roma-Inter. L’obiettivo per Antonio Conte è di poterlo schierare già titolare nell’importante sfida di domenica sera allo stadio Olimpico.

OBIETTIVO RECUPERO – Sembra essere sempre più vicino il recupero di Nicolò Barella, che nell’allenamento di oggi è tornato a lavorare in gruppo. Il centrocampista ex Cagliari ha smaltito il problema alla coscia destra rimediato nella sfida contro il Bologna e sarà sicuramente convocato. L’obiettivo per Antonio Conte, però, è quello di averlo già a disposizione come titolare in Roma-Inter di domenica sera, in modo da poterlo schierare a centrocampo per poter fare finalmente qualche rotazione. Se dovesse partire titolare, il maggiore indiziato a restare in panchina potrebbe essere Roberto Gagliardini, che ha giocato sempre titolare dalla ripresa del campionato nel post lockdown e potrebbe aver bisogno di riposare.