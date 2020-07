Inter, miglior attacco post lockdown: Candreva guida la classifica

Condividi questo articolo

Non solo miglior difesa: l’Inter è anche il miglior attacco del post lockdown. Sono infatti 21 le reti segnate dalla squadra nerazzurra in 7 partite (non considerando – dunque – il recupero di San Siro contro la Sampdoria). A guidare la classifica dei marcatori è Antonio Candreva.

MACCHINA DA GOL – Miglior difesa del campionato, ma non solo. L’Inter di Antonio Conte – al secondo posto in classifica dopo la vittoria di ieri contro la SPAL – ha anche il migliore attacco post lockdown. Dalla ripresa, infatti, i nerazzurri hanno segnato la bellezza di 21 reti in 7 partite disputate (senza chiaramente considerare la partita vinta 2-1 contro la Sampdoria, essendo ufficialmente un recupero del pre lockdown). Una media di tre gol a partita, con ben 13 marcatori diversi e un autogol (quello di Federico Dimarco che ha regalato il momentaneo 1-2 alla squadra nella partita contro l’Hellas Verona). Al secondo posto, dietro i nerazzurri, si piazzano la Juventus e il Sassuolo, con 20 reti segnate, segue poco dietro l’Atalanta con 19 centri.

MIGLIORI MARCATORI – Dei 13 giocatori dell’Inter ad andare a segno, a guidare la classifica c’è Antonio Candreva con tre reti (contro Brescia, Hellas Verona e SPAL). Seguono quattro giocatori con due centri, ovvero Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi e Roberto Gagliardini. Infine completano questa particolare graduatoria, con un gol segnato rispettivamente, Lautaro Martinez, Borja Valero, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Ashley Young, Danilo D’Ambrosio, Christian Eriksen e Diego Godin. Il ventunesimo gol, come anticipato, è l’autogol di Federico Dimarco. Insomma, un’Inter particolarmente in forma ed ispirata nell’andare a rete, forse colpevole di troppi errori difensivi che hanno fatto lasciare alcuni pesantissimi punti per strada.