Rimedio: «Inter, superata trappola Fiorentina. Potenziale divario!»

Dalla vittoria contro la Fiorentina al prossimo importantissimo match contro la Juventus: Albero Rimedio espone il proprio punto di vista sul momento dell’Inter.

TRAPPOLONE – L’Inter riacciuffa la vetta della classifica, spodestando la Juventus a una settimana dallo scontro diretto. Alberto Rimedio spiega cosa significa questa risposta nerazzurra nel corso di “La Domenica Sportiva”: «Secondo me questa partita per l’Inter non era un’occasione ma un trappolone. Perché era senza giocatori fondamentali come Barella e Calhanoglu e con Dimarco e Acerbi non al top. Nonostante ciò una trasferta difficile in casa della Fiorentina è stata superata alla grande. E la prossima sfida naturalmente diventa decisiva in caso di vittoria nerazzurra, perché andrebbe a +4 sulla Juventus con una partita da recuperare. Il divario rischierebbe di diventare incolmabile».