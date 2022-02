Ribéry va ‘contro’ l’Inter: «Scudetto? Spero che vinca il Milan»

Ribéry fra otto giorni sarà avversario dell’Inter con la Salernitana, e bisognerà stare attenti al francese perché… tifa Milan per il titolo. L’ha rivelato in un’intervista concessa a Francesco Modugno per Sky Sport.

UN AVVERSARIO IN PIÙ – Franck Ribéry non ha grosse preferenze per l’Inter. Il francese della Salernitana fa un’altra scelta per il campionato, a otto giorni dal match contro i nerazzurri: «Chi vince la Serie A? Il Milan. Anche per Zlatan Ibrahimovic, perché se lo merita per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi farebbe piacere se il Milan vincesse il campionato, per lui ma anche per i tifosi».