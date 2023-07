Retegui al Genoa su consiglio di un ex Inter: «Felice per la scelta!»

Retegui dopo essere stato accostato anche all’Inter, alla fine ha scelto di trasferirsi in Italia per vestire la maglia del Genoa. In un’intervista a ESPN ha spiegato il motivo della sua scelta, dopo aver parlato anche con un ex attaccante nerazzurro.

NUOVA AVVENTURA – Mateo Retegui ha motivato così la scelta di giocare in Serie A e in particolare al Genoa, su consiglio di un grande ex attaccante dell’Inter: «Ho preso questa decisione insieme alla mia famiglia, è la scelta migliore. La decisione va oltre la questione Nazionale, ma sarò più vicino. Diego Milito ha influito un po’ sulla decisione, mi parlava molto bene del club».

Fonte: ESPN