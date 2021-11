Real Madrid, un gol pazzesco di Vinicius porta i 3 punti ai rivali dell’Inter

Real Madrid-Siviglia, match di Liga, è andato in scena allo Stadio Santiago Bernabeu. La sfida è terminata sul punteggio di 2-1. Decisivo un grande gol di Vinicius Junior.

GOLAZO – Sfida di vertice nel campionato spagnolo. Il Real Madrid primo in classifica affronta il Siviglia dopo la vittoria in Champions League contro lo Sheriff. Nella prima frazione di gioco Rafa Mir porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa su calcio d’angolo al 12′. La squadra di Julen Lopetegui sfiora addirittura il raddoppio con Lucas Ocampos che colpisce la traversa da fuori area al 30′. 2′ più tardi ci pensa il solito Karim Benzema a rimettere la partita in equilibrio. Eder Militão conclude dalla distanza, il portiere Yassine Bounou devia sul palo in modo incerto e per l’attaccante francese è un gioco da ragazzi realizzare l’1-1 sulla respinta. All’86’ tutti in piedi per il gol di Vinicius Junior, che da fuori area trova una traiettoria strepitosa che si infila all’incrocio dei pali. Thibaut Courtois salva il risultato al 92′ con una grande parata. Il Real Madrid vince 2-1 e va a 33 punti, sempre più in vetta in classifica.