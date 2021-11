Inter, Calhanoglu divide i meriti del gol: «Grande lavoro di squadra!»

Calhanoglu è stato decisivo nel match tra Inter e Venezia con un grande gol dalla distanza (vedi articolo). Attraverso i propri social, il centrocampista turco ha elogiato il grande lavoro della squadra nerazzurra.

TEAM – Hakan Calhanoglu ha realizzato un gol meraviglioso nella vittoria dell’Inter contro il Venezia, sbloccando un match complicato contro una squadra molto organizzata e in forma come quella di Paolo Zanetti. Il centrocampista turco ha ricevuto palla e ha scaricato un violento destro da fuori area portando in vantaggio i nerazzurri nella prima frazione di gioco. Sui social, il classe ’94 ha postato il video del gol e ha condiviso i meriti dell’azione con tutti i compagni: “Grande lavoro di squadra”. Altra ottima prestazione collettiva dei giocatori di Simone Inzaghi, impreziosita da una prodezza personale firmata da Calhanoglu, sempre più decisivo in campo.