Ravezzani: «Zhang-Inter, spese folli per vincere cosa! Sostenibilità? Così»

Fabio Ravezzani, durante la diretta Twitch sul canale QSVS, ha criticato Zhang reo di aver promosso una politica scellerata inconcludente per l’Inter. Poi parla di sostenibilità

SITUAZIONE FINANZIARIA − Ravezzani sulla politica di Zhang e il concetto di sostenibilità: «L’Inter è stata devastata dai debiti per una politica scellerata di Zhang che ha speso cifre folli due anni fa per vincere cosa, un campionato e una coppa Italia. L’Inter non ha fatto male, ha fatto malissimo. Ora gli tocca fare un sacrificio l’anno. Lukaku-Dybala? La sostenibilità si ottiene o col monte ingaggi basso o col player trading. Ovvero vendendo uno bravo ma ne compro un altro a costo minore che poi si rivelerà altrettanto bravo. L’Inter è riuscita a raddrizzare il bilancio perché ha venduto Lukaku e Hakimi che li ha venduti per molto di più di quanto li ha presi».