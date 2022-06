Pintus, gioie non solo col Real Madrid: premiato per il lavoro all’Inter

Settimana da ricordare per Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell’Inter oggi al Real Madrid. Questa mattina ha infatti ricevuto dalla FIGC il premio come miglior preparatore della stagione 2020/21 per il suo lavoro all’Inter

SUCCESSO − Settimana di trionfi per Pintus. Sabato scorso è diventato campione d’Europa con il Real Madrid battendo nella finalissima il Liverpool per 1 a 0. Questa mattina ha invece ricevuto il Cronometro d’Oro, premio che viene assegnato al miglior preparatore atletico della stagione di Serie A. Pintus, artefice del trionfo dello Scudetto dell’Inter lo scorso anno (2020/21), è stato premiato da tutti i colleghi del settore tecnico Figc. Lo stesso Antonio Conte aveva vinto lo scorso 31 marzo il premio come migliore allenatore della passata stagione.