Ferri: «Voto 9 pieno alla stagione dell’Inter. Dybala? Già attacco da 84 gol»

Riccardo Ferri, su Football News 24, si è espresso sulla stagione dell’Inter appena conclusa. Poi sul possibile arrivo di Dybala, ricorda il numero di gol segnati dai nerazzurri quest’anno

VOTO − Le parole di Ferri sulla stagione appena conclusa dei nerazzurri: «Per la stagione direi 9 pieno, sarebbe stato un 10 se l’Inter avesse vinto anche il campionato. Secondo me è mancata la brillantezza e intensità dimostrata fino al 75’ nel derby perso 2-1 del 5 febbraio. Li poi la squadra ha perso punti importanti e concesso alle inseguitrici di recuperare il terreno perso. Mercato? L’Inter deve ripartire da come ha concluso il campionato, di Dybala nulla ancora è certo. Ricordo comunque che quest’anno l’Inter ha realizzato 84 goal confermando il miglior attacco».