Ravezzani, direttore del Gruppo Mediapason (Telelombardia), ha voluto commentare l’addio di Conte dall’Inter. Secondo il giornalista, l’ormai ex tecnico nerazzurro ha sbagliato a pretendere la ricca buonuscita

SFOGO − Fabio Ravezzani, tramite un post sul suo profilo ufficiale di Twitter, ha criticato Antonio Conte per i modi con cui ha voluto chiudere il suo matrimonio con l’Inter: “Conte è stato strapagato per due anni dall’Inter. Gli hanno comprato Lukaku, Hakimi, Barella, Eriksen, Sensi, Lazaro, Sanchez più un plotone di minori. Mai una cessione dolorosa. Che abbia preteso anche 7,5 milioni da un club in grande difficoltà per andarsene mi sembra pessimo“.